دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألق لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، وقاد فريقه للفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد، في وقت عزز فيه تشيلسي صدارته بعد تغلبه على سندرلاند بهدف نظيف، وخطف ليفربول المركز الثاني من أرسنال بعد انتصاره على ميدلزبرة بثلاثية نظيفة، في حين تفوق مانشستر سيتي على واتفورد بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي المباراة التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، تقدم اليونايتد عند الدقيقة 45 عبر بوغبا بصناعة مميزة من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قبل أن يتعادل كريستال بالاس عند الدقيقة 66 عبر الإسكتلندي جيمس ماكأرثر، لكن بوغبا عاد وصنع هدف الفوز لإبراهيموفيتش عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد للشياطين الحمر.

من جانبه، عزز تشيلسي صدارته للبريميرليغ بعد فوزه على مضيفه سندرلاند بهدف نظيف، سجله اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس عند الدقيقة 40 من عمر المباراة.

أما ليفربول، فخطف الوصافة من أرسنال، الذي خسر الثلاثاء من إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك بعد فوزه على مضيفه ميدلزبرة بثلاثية نظيفة، سجلها الإنجليزي آدم لالانا عند الدقيقتين 29 و68، والبلجيكي ديفوك أوريجي عند الدقيقة 60.

وحقق مانشستر سيتي فوزا مقنعا على ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين، إذ تقدم السيتي عبر الأرجنتيني بابلو زباليتا عند الدقيقة 33، قبل أن يسجل الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني للمواطنين عند الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتائج، رفع تشيلسي رصيده للنقطة 40 مبتعدا بفارق ست نقاط عن ليفربول وأرسنال، وحقق السيتي نقطته رقم 33 ليحتل المركز الرابع، في وقت قلص فيه اليونايتد الفارق بينه وبين توتنهام، صاحب المركز الخامس، إلى ثلاث نقاط بعد وصوله للنقطة 27.