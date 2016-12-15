دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ريال مدريد على بطل "الكونكاكاف"، كلوب أمريكا المكسيكي، بهدفين نظيفين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليبلغ نهائي البطولة للمرة الثانية في النسخة الجديدة (منذ عام 2000)، بعد نسخة عام 2014 والتي حقق الفريق الملكي لقبها.

ففي المباراة التي أفيمت على أرضية ملعب "يوكوهاما" في اليابان، تقدم الريال أولا عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لملوك مدريد.

وفي الشوط الثاني، ورغم الفرص العديدة التي أتيحت لأبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إلى أن الريال عجز عن تسجيل الهدف الثاني حتى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، حين ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجل هدف تأكيد الفوز لفريقه، ليعبر الملكي إلى المباراة النهائية.

وسيواجه أبناء العاصمة الإسبانية فريق كاشيما أنتلرز الياباني في النهائي الذي سيقام في 18 من شهر ديسمبر/كانون أول الجاري على أرضية نفس الملعب الذي أقيمت عليه مباراة الريال وكلوب أمريكا، في وقت سيواجه فيه الفريق المكسيكي نظيره أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.