دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمنتخب إسبانيا، أكد أسطورة الحراسة الإسبانية، إيكر كاسياس، أنه من الأفضل الابتعاد عن المنتخب الوطني، كما كشف أنه كان ينوي مغادرة ريال مدريد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، وذلك وفقا لما قاله "القديس" لقناة نادي بورتو البرتغالي.

وقال كاسياس "الابتعاد عن المنتخب الوطني هو امر جيد بالنسبة لي"، وأضاف "رغم أنني لم أستسلم أبدا، إلا أنني قررت التنحي جانبا، لتجنب إثارة المشاكل، بعد أن أخبرني المدرب لوبتيجي أن ديفيد دي خيا سيكون خياره الأول "، حسب تعبيره.

تابع "القديس" حديثه عن المنتخب الإسباني قائلا "لم اعلن اعتزالي اللعب دوليا بعد، فلما لا أستطيع اللعب في كأس العالم القادم بروسيا"، حسبما أكد.

وعن مغادرته للفريق الملكي والذي كان أحد أساطيره، أكد كاسياس أنه اختار الوقت المناسب لمغادرة الريال، وذلك في يناير/كانون الثاني من عام 2015، لكنه انتقل في صيف ذلك العام إلى بورتو.

وكشف الحارس الذي حقق بطولتين بدوري أبطال أوروبا مع أبناء مدريد أنه كان ينوي مغادرة الفريق بعد الفوز باللقب الأوروبي العاشر عام 2014 لأن "الأجواء لم تكن جيدة"، حسب تعبيره.

يذكر أن كاسياس كان قد أصبح الحارس الثاني في إسبانيا بعد سطوع نجم دي خيا في مانشستر يونايتد، وذلك ابتداء من بطولة كأس أمم أوروبا 2016، وهي البطولة الأولى التي خاضها "القديس" على دكة البدلاء، كما فقد مكانه كحارس أساسي في ريال مدريد بعد قدوم الحارس الإسباني دييغو لوبيز، وكان الفريق حينها تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه موينيو.، بقيت الأمور على حالها مع قدوم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.