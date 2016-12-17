دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عزز تشيلسي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة 17 من "البريميرليغ"، ليصبح على بعد تسع نقاط كاملة من ليفربول وأرسنال اللذين يتقاسمان المركز الثاني.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "سالهرست بارك" في العاصمة البريطانية، لندن، انتظر تشيلسي حتى الدقيقة 44، حين سجل المهاجم الإسباني دييغو كوستا، هدف التقدم لفريقه، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني كان "أسود غرب لندن" قريبين من تسجيل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، لكن غياب اللمسة الأخيرة حرمهم من حسم المباراة مبكرا.

حاول بعد ذلك أصحاب الأرض تعديل النتيجة، إذ شكلوا بعض الفرص التي لم تهدد مرمى الحارس البلجيكي، تيبوت كورتوا، لتنتهي المباراة بهدف نظيف للضيوف.

وبهذا الفوز، وصل أبناء المدرب الإيطالي أنتويو كونتي إلى نقطتهم رقم 43، ليصبحوا على بعد تسع نقاط كاملة من ملاحقيهم المباشرين ليفربول وأرسنال، مع تبقي مباراة لكل من هذين الأخيرين، إذ سيواجه أرسنال مانشستر سيتي، الأحد، في حين سيلعب ليفربول "ديربي ميرسي سايد" أمام إيفرتون مساء الاثنين.