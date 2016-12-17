دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجح فريق مانشستر يونايتد، السبت، في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، كما وصل لمباراته الثامنة دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ذا هاوثورنز"، ليتقاسم المركز الخامس مؤقتا مع توتنهام هوتسبرز.

وتقدم اليونايتد مبكرا عبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سجل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، أكد إبراهيموفيتش فوز الشياطين الحمر، بتسجيله الهدف الثاني لهم عند الدقيقة 56، ليحافظ اليونايتد بعد ذلك على تقدمه، وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح أبناء مانشستر.

وبهذا الفوز، حقق أبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نقطتهم رقم 30، ليتقاسموا المركز الخامس مؤقتا مع توتنهام هوتسبرز، الذي سيستضيف بيرنلي الأحد.

يذكر أن "إبرا" وصل إلى هدفه رقم 11 مع اليونايتد، وهو رقم مميز جعله في المركز الثاني خلف الهولندي رود فان نيستلروي، والذي سجل 12 هدفا لشياطين مانشستر الحمر في 16 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين كان لاعبا لليونايتد.