دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب فريق مانشستر سيتي، الأحد، على أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، ليخطف المركز الثاني منه ويصبح على بعد سبع نقاط من المتصدر تشيلسي، بعد مرور 17 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الضيوف أولا عبر الجناح الإنجليزي ثيو والكوت عند الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأرسنال على السيتي.

وفي الشوط الثاني، سجل مواطنو مانشستر هدف التعادل عبر المهاجم الألماني ليروي ساني، عند الدقيقة 47، قبل أن يسجل اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ هدف الفوز للسيتي عند الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز، وصل أبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى نقطتهم رقم 36، ليصبحوا في المركز الثاني مؤقتا، قبل مباراة ليفربول أمام إيفرتون والتي ستقام مساء الإثنين.

يذكر أن هذا هو الفوز الأول لمانشستر سيتي على أرسنال منذ فوزهم في ديسمبر/كانون أول من عام 2013 على "مدافع لندن" بستة أهداف مقابل ثلاثة.