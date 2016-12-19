دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب الإماراتي عبدالله المسفر، ليكون هذا الأخير أول مدرب خليجي يدرب منتخبا عربيا وغير خليجي في التاريخ، وذلك وفقا لما نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي.

وأفاد بيان الاتحاد أن "الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم أعلن عن التعاقد مع المدرب مع المدرب الإماراتي الدكتور عبدالله المسفر مديرا فنيا للمنتخب الوطني".

وأكد الأمير علي بن الحسين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، في مقر الاتحاد، أن التعاقد مع المسفر جاء "قياسا لما يملكه من خبرات وكفاءات إضافة إلى الخطط الطموحة التي ينوي ترجمتها على أرض الواقع بما يخدم تطلعات كرة القدم الأردنية بشكل عام والمنتخب الأردني بشكل خاص".

من جانبه، أعرب المسفر عن سعادته الشديدة بقيادة المنتخب الأردني وأكد أن هذا القرار جاء ليعبر عن الثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل الأمير علي.

وقاد المدرب الإماراتي أندية محلية عدة في الإمارات كان أبرزها، ناديي الظفرة وبني ياس، كما درب المنتخب الإماراتي الأول عام 2011، دون أن يحقق إنجازات كبيرة مع الأبيض.

يذكر أن اختيار المسفر مدربا لمنتخب "النشامى" أثار جدلا في الأوساط الرياضية والإعلامية الأردنية، وذلك بسبب عدم اقتناع البعض بقدرة المدرب الإماراتي على قيادة المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة والتي من المقرر إقامتها في الإمارات عام 2019.