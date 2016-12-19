دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي فريق ليفربول، مساء الاثنين، بنظيره إيفرتون على أرضية ملعب "غوديسون بارك" في ديربي مدينة ليفربول البريطانية، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، نستعرض لكم أبرز المعلومات التاريخية عن الديربي الذي يسمى بـ "ديربي الميرسي سايد" كذلك.

تقابل الفريقان في 185 مباراة تاريخيا، تغلب ليفربول في 72 منها، كان من ضمنها 31 مباراة على أرضية ملعب "غوديسون بارك" و41 لقاء على أرضية "أنفيلد رود"، في حين تفوق إيفرتون في 52 مواجهة كانت 31 منها على أرضه و 21 على أرض ليفربول، قي حين حدث التعادل في 61 مباراة بين الفريقين.

هز المارد الأحمر شباك غريمه الأزرق في 258 هدفا، مقابل 208 هدفا لإيفرتون، والغريب في الأمر أن ليفربول سجل أهدافا أكثر من إيفرتون على أرضية ملعب الأخير، إذ دك حصون الفريق الأزرق 113 مرة مقابل 109 للفريق الأزرق.

وعلى مستوى الموسم الحالي، يحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، ويمتلك أقوى خط هجوم في البطولة بعد تسجيله 40 هدفا، في وقت يأتي إيفرتون في المركز التاسع برصيد 23، أما المفارقة فتكمن في أن الفريقين تلقيا نفس العدد من الاهداف خلال الموسم الحالي إذ اهتزت شباك كل منهما 20 مرة.

وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب عن مباراة الإثنين "علينا ان نكون عاطفيين ولكن يجب أن نضبط أعصابنا في مواجهة إيفرتون"، حسب تعبيره.

من جانبه، طالب المدرب الهولندي لنادي إيفرتون، رونالد كومان، لاعبيه بان يحافظوا على هدوئهم في الديربي الأول له منذ قدومه إلى "التوفيز".

توقيت الديربي:

إيفرتون ضد ليفربول (الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش)