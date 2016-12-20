دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) == خطف ليفربول فوزا قاتلا على مضيفه إيفرتون في "ديربي الميرسي سايد"، بعد ان تغلب عليه بهدف نظيف، ليستعيد وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي، بعد وصوله للنقطة 37 من 17 جولة لعبها هذا الموسم.

وخطف هدف ليفربول الوحيد في المباراة اللاعب السنغالي ساديو ماني، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي شهدت إضافة ثماني دقائق من قبل الحكم الإنجليزي مايك دين.

ولم تشهد المباراة مستوى مقنعا من قبل الفريقين، إذ لم ينجح ليفربول وإيفرتون في تشكيل الخطورة اللازمة طيلة دقائق المباراة، كما لم يشهد اللقاء الإثارة المنتظرة من الديربي الأكبر في مدينة ليفربول العريقة والعاشقة لكرة القدم.

وبهذا الفوز، تفوق ليفربول على السيتي بفارق نقطة وحيدة بعد وصوله للنقطة 37، ليقلص الفارق مع المتصدر، تشيلسي، إلى ست نقاط، ويبتعد عن أرسنال بفارق ثلاث نقاط.

يذكر أن هذا الديربي شهد لعب ما يقارب المائة دقيقة، إذ احتسب الحكم ثماني دقائق من الوقت بدل الضائع ومددها حتى الدقيقة 99 وما يقارب الـ40 ثانية.