دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبلت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) جزئيا، الاستئناف المقدم من قبل نادي ريال مدريد، ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"والذي قضى بحرمان النادي الملكي من إجراء تعاقدات حتى مطلع عام 2018، وخفضت عقوبة الإيقاف إلى صيف عام 2017، وذلك وفقا لما أعلنه الريال عبر موقعه الرسمي.

وجاء في بيان النادي" أبلغت محكمة التحكيم الرياضي نادي ريال مدريد بأنها قبلت جزئيا الاستئناف المقدم من قبل النادي ضد قرار الفيفا والقاضي بحرمان الفريق من إجراء تعاقدات في سوقي الانتقالات القادمين، وبالتالي فقد قررت تخفيض عقوبة الحرمان إلى سوق انتقالات وحيد"، حسب تعبيره.

وأضاف الفريق المتوج مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية "القرار يظهر الظلم الذي جاء في قرار الحرمان الأول، ورغم ذلك فإن النادي يأسف على أن محكمة التحكمي الرياضي لم تتحل بالشجاعة الكافية لإبطال عقوبة الحرمان كليا"، حسبما أكد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر حرمان الريال وأتلتيكو مدريد من إجراء تعاقدات حتى سوق الانتقالات الشتوية عام 2018 وذلك بسبب ضلوعهما في خرق قوانين التعاقد مع لاعبين قصر.