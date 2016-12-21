دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن نادي أهلي جدة هجوما عنيفا على التحكيم في دوري عبد اللطيف جميل (الدوري السعودي) متهما إياه بعدم تحقيق "أقل مستويات العدالة" في اتخاذ قراراته خلال مباريات الفريق، كما اعترض النادي على قرار إيقاف لاعبه حسين المقهوي من قبل لجنة الإنضباط لمدة مباراتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه.

وجاء في البيان الذي نشره النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أن المشرف العام للنادي، وجدي الطويل، عبر عن استيائه من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي تشهدها مباريات الفريق الملكي والتي "لم تحقق أقل مستويات العدالة"، وأضاف النادي في البيان انه "بحمدالله استطاع الفريق هزيمة الخصم مضافا إليه قرارات التحكيم"، حسب تعبيره.

ويشير النادي إلى المباراة التي جمعته بالتعاون، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي، وانتهت بفوزه بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وشهدت تدخلا من جانب لاعب الأهلي، حسين المقهوي، ما استدعى إيقافه لمباراتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه.

وبهذا الشان أضاف النادي "وزاد استياء الطويل بعد قرار لجنة الإنضباط ضد لاعب الفريق حسين المقهوي، الذي أوقف مباراتين مع غرامة مالية، رغم أن الحالة لا تستوجب إلا البطاقة الصفراء كحد ادنى، والإيقاف لمباراة واحدة كحد أقصى"، حسب تعبير النادي.

واستغرب الفريق "الراقي" عدم قيام حكم الساحة ومساعديه والحكم الرابع باتخاذ القرار بشكل مباشر رغم أن الحادثة وقعت "امام أعينهم"، وإحالة القضية للجنة الإنضباط التي استخدمت صلاحياتها لفرض العقوبة على اللاعب.

يذكر ان الأهلي يحتل المركز الثاللث عل جدول الترتيب مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، الاتحاد، والذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف عن الهلال بعد مضي 13 جولة منذ انطلاق البطولة.