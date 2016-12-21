دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف العملاق البافاري، بايرن ميونخ، منافسه في جدول الترتيب والحصان الأسود في ألمانيا أو "ليستر الكرة الألمانية"، نادي لايبزيغ، على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في آخر مباريات الفريقين في القسم الأول من "البوندسليغا".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي الفريقين في الدوري، إذ صعد لايبزيغ للمرة الأولى لدوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم وفاجئ الجميع بأداء مبهر جعله يتربع على عرش الترتيب العام في معظم فترات الموسم الحالي قبل أن يتفوق عليه البايرن بفارق الأهداف.

وتأسس هذا الفريق عام 2009 من قبل الشركة المشهورة بمشروب الطاقة "ريد بول"، كما سمي ملعبه بـ "ريد بول أرينا"، ويتسع لما يقارب الـ43 ألف متفرج.

من جانبه، يطمح العملاق البافاري الذي نجح في بسط سيطرته على "البوندسليغا" منذ موسم 2012/2013، إذ فاز بأربعة ألقاب متتالية في البطولة المحلية الأكبر في ألمانيا، إلى فض الشراكة مع لايبزيغ والانفراد بالصدارة، بعد البداية المتعثرة خلال الموسم الحالي.

وأكد المدرب الإيطالي للبايرن، كارلو أنشيلوتي، أن موقعة الأربعاء ستكون "رائعة لمحبي كرة القدم"، ولكنه أكد أن هذه المباراة "لن تكون حاسمة" في الصراع على لقب الدوري.

بالمقابل قال المدرب النمساوي رالف هاسن هاتل إن "البايرن هو واحد من أفضل الفرق في العالم" ولكنه أكد ان فريقه سيتحلى بالشجاعة والثقة بالنفس في مواجهة العملاق البافاري.

ويمتلك الفريقان 36 نقطة مع تفوق أبناء بافاريا بفارق الأهداف، إذ يمتلكون أقوى خط هجوم في البطولة إلى جانب بروسيا دورتموند برصيد 35 هدفا لكل منهما مقابل 31 للايبزيغ، كما يملكون أقوى دفاعا في الدوري إذ لم تستقبل شباكهم سوى تسعة اهداف في 16 لقاء.

توقيت المواجهة المرتقبة (الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش)