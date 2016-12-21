دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرضت لاعبة التنس التشيكية، بيترا كفيتوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين، لهجوم في منزلها أصيبت على أثره بجروح بليغة من قبل لص كان يحمل سكينا الثلاثاء.

وعانت اللاعبة التشيكية من أضرار في أعصاب وأوتار يدها اليسرى، واستغرقت العملية الجراحية 4 ساعات.

وقالت كفيتوفا على صفحتها على الفيسبوك قبل خضوعها للعملية أنها تعرضت لهجوم في شقتها بمدينة بروستيوف الواقعة على بعد 160 ميلا من براغ، وأثناء محاولتها للدفاع عن نفسها تعرضت يدها اليسرى لإصابة. وأضافت "الإصابة خطيرة، واحتاج لرؤية اختصاصيين، ولكن ان كنتم تعرفون شيئا عني فهو أني قوية وسأحارب هذا".

وقالت الشرطة أن المعتدي لاذ بالفرار، وأن الشرطة تعمل على تحديد ما حدث.

وقال مدير أعمالها بأن كفيتوفا ستضطر لوضع جبيرة على يدها لمدة 6-8 أسابيع، ولن تكون قادرة على وضع أي وزن على يدها خلال الأشهر 3 القادمة. ولقد كانت كفيتوفا قد أعلنت قبل ساعات من الهجوم انسحابها من بطولة كأس هوبمان في يناير في أستراليا بسبب كسر في قدمها ناجم عن الضغط المتزايد.

وتلقت كفيتوفا الكثير من رسائل الدعم عبر تويتر من أمثال مارتينا نافراتيلوفا، وبيلي جين كينغ، وكارولين فوزنياكي، وغاربيني موغوروزا وآنا ايفانوفيتش.