دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجح الحصان الأسود ومفاجأة الدوري الفرنسي لهذا الموسم، نيس، في إنهاء القسم الأول من "Ligue A" متصدرا للترتيب العام، بفارق نقطتين عن موناكو وخمس نقاط كاملة عن حامل اللقب باريس سان جيرمان.

وتعادل نيس مع بوردو سلبيا، الأربعاء، على أرضية ملعب الأخير، ليصل إلى نقطته رقم 34، في وقت فاز فيه باريس سان جيرمان على لوريان بخماسية نظيفة، وتغلب موناكو على كان بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتوج نيس بطلا للشتاء في فرنسا.

تلقى الفريق الأحمر والأسود آخر هزيمة له في السادس من نوفمبر/ تشرين ثاني امام نادي كان بهدف نظيف، ليكمل بعدها سلسلة سبع مباريات تعادل في ثلاث منها وفاز في أربع.

من جانبه، لفت المهاجم الإيطالي المثير للجدل، ماريو بالوتيلي، الأنظار بتسجيله ثمانية أهداف، ليكون الهداف الثاني في الفريق خلف الفرنسي الحسن بليا الذي سجل عشرة أهداف.

سجل أبناء الجنوب 34 هدفا فقط، وهو معدل تسجيل قليل جدا مقارنة بموناكو الذي سجل 56 هدفا، ولكن شباك نيس لم تستقبل سوى 13 هدفا ليكون أقوى خط دفاع في البطولة.

وحقق نيس الدوري الفرنسي أربعة مرات في تاريخه، كان آخرها في موسم 1958/1959، وهو ما سيجعل إنجاز الفوز بالدوري الفرنسي للموسم الحالي إنجازا تاريخيا سيتغنى به مشجعو هذا الفريق لفترة طويلة مقبلة.