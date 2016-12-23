دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي انتقال لاعبه البرازيلي، أوسكار، إلى صفوف نادي شنغهاي الصيني مقابل 74 مليون دولار أمريكي، وبراتب أسبوعي محتمل يصل إلى 491 ألف دولار أمريكي، ليصبح أحد أعلى اللاعبين دخلا في عالم كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وأصبح أوسكار ثاني لاعب من تشيلسي تغريه أموال الأندية الصينية بعد مواطنه، راميريز، الذي انتقل إلى صفوف نادي جيانغسو، مقابل أكثر من 30 مليون دولار، مطلع عام 2016.

وودع النادي اللندني لاعبه الذي سيلتحق بصفوف الفريق الصيني مطلع العام المقبل، برسالة شكر نشرها عبر موقعه الرسمي وعبر فيها عن امتنانه للاعب على الخدمات التي قدمها للفريق خلال الفترة التي قضاها مع أسود غرب لندن والتي امتدت إلى أكثر من أربع سنوات.

كان تشيلسي قد استقدم أوسكار من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 30 مليون دولار عام 2012، ما يعني أنه ربح أكثر من ضعف سعره في عملية بيعه للفريق الصيني.

يذكر أن الأندية باتت تستقطب العديد من النجوم في أوروبا بسبب المبالغ الفلكية التي تغري بها الأندية الاوروبية والرواتب العالية التي تجذب بها اللاعبين.