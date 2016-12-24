دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق نادي ميلان لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس في المباراة التي جمعتهما الجمعة في الدوحة، بعد أن تفوق عليه بركلات الجزاء إثر نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليكون هذا اللقب الاول له منذ عام 2011 حين توج بلقب نفس البطولة بعد فوزه بلقب الدوري في موسم 2010/2011، نستعرض لكم الفوارق بين تشكيلة "الروسونيري" في ذلك الموسم وتشكيلته في الموسم الحالي.

كان حارس ميلان في ذلك الموسم، الإيطالي المخضرم كريستيان أبياتي، وقد شارك هذا الحارس في 281 مباراة مع الفريق الإيطالي العريق، في وقت يحرس حاليا مرمى ميلان، الإيطالي البالغ من العمر 17 عاما، وقد كان سببا أساسيا في تتويج فريقه بلقب السوبر الجمعة، رغم أنه لم يلعب سوى 47 مباراة مع فريقه.

أما خط الدفاع ، فكان يضم لاعبين من طراز رفيع مثل أسطورة الدفاع الإيطالية، أليساندرو نيستا، ونظيره البرازيلي المتألق حينها، تياغو سيلفا، بالإضافة إلى وجود إغناسيو أباتي الذي يعتبر اللاعب الوحيد الموجود في تشكيلتي 2011 و2016، في وقت تلعب فيه أسماء لا تمتلك شهرة كبيرة مثل أليسيو رومانيولي وغابرييل باليتا وماتيا دي تشيليو، في خط دفاع الفريق.

من ناحيته، كان خط وسط الميلان في 2011 من الأفضل في العالم، إن لم يكن الأفضل، إذ كان يضم نجوما مثل أندريا بيرلو وكلارنس سيدورف وجينارو غاتوزو ومارك فان بوميل وكيفن بواتينغ، في وقت يضم فيه خط وسط ميلان حاليا لاعبين واعدين مثل جياكومو بونافنتورا وسوسو ومانويل لوكاتيلي وكوتشكا.

أما خط الهجوم، فكان يضم لاعبين بقيمة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي روبينيو، في وقت يلعب حاليا في هجوم الميلان مباي نيانغ وكارلوس باكا.

وهذه المقارنة تشير إلى أن "الروسونيري" حاليا يبني فريقا جديدا قد يكون قادرا على مقارعة كبار أوروبا من جديد في المواسم القليلة القادمة، إذ عاش الفريق فترة صعبة للغاية بين عامي 2011 و2016، بعد مغادرة اللاعبين المميزين والأزمة المالية القاسية التي تعرض لها النادي الأفضل على مستوى تحقيق ألقاب أوروبية في إيطاليا.

يذكر أن الصحف الإيطالية والعالمية أشادت بالعمل الذي قام به مدرب الفريق، الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، الذي استطاع تحقيق لقب السوبر بأقل عدد من النجوم ودون إنفاق اموال طائلة.