دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت سنة 2016 عددا من المباريات المميزة التي ستبقى في أذهان عشاق كرة القدم لفترة طويلة قادمة، إذ حسمت بطولات في الدقائق الأخيرة وقلبت نتائج المباريات في لقاءات حاسمة، نستعرض لكم أربع مباريات وندعوكم للتصويت لأحدها عبر استفتاء CNN بالعربية على صفحتنا الرياضية على موقع تويتر.

تواجه ليفربول الغنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن لقاء الإياب كان تاريخيا بكل المقاييس إذ قلب ليفربول الطاولة على الفريق الألماني في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

كانت بطولة كأس أمم أوروبا 2016 المناسبة الأبرز في هذا العام، فقد شهدت مواجهات قوية عدة لكن أبرزها كانت المباراة النهائية التي جمعت أصحاب الأرض، المنتخب الفرنسي، بالمنتخب البرتغالي، الذي خطف الفوز عند الدقيقة 109 عبر اللاعب إيدير، على أرضية ملعب فرنسا في ضاحية "سان دوني"، ليكون اللقب الأوروبي الاول في تاريخ البرتغال.

أما على مستوى أندية أوروبا، فحقق ريال مدريد لقبه الحادي عشر في دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد التعادل المثير بهدف لمثله في تلك المباراة، إذ سجل سيرجيو راموس هدف الريال وعادل البلجيكي كاراسكو لأتلتيكو مدريد.

وبالرجوع إلى إنجلترا، فشهد الأسبوع الأول من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز مباراة مميزة جمعت بين ليفربول وأرسنال وانتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إذ تقدم ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يعود أرسنال ويسجل هدفين، كما كان قريبا من تسجيل هدف التعادل في تلك المباراة المليئة بالأهداف.

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