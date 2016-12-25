دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبرت إدارة نادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي عن أسفها من قرار خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي في دوري عبد اللطيف جميل (الدوري السعودي)، وذلك على خلفية قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو، والذي تأخر النادي في دفع مستحقاته، ليصدر قرار الخصم من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بناء على طلب لجنة الإنضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء في بيان النادي "تلقت إدارة نادي الاتحاد بكل أسف قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول في مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الجاري، وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا لتداعيات قضية مانسو"، حسب تعبيهر.

وأضاف نادي النمور في بيانه "وتؤكد إدارة نادي الاتحاد بأنها منذ تنفيذها طلب حسم النقاط الثلاث لم تدخر جهدا لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء للمحافظة على النقاط الثلاث وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنةي بالموضوع".

وتابع بيان الفريق الأصفر والأسود أن جهود إدارة النادي ساهمت "في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب مانسو بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية وفي هذا الخصوص تلقينا صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم"، حسب تعبيره.

وشكر النادي جماهيره التي ساندته خلال الموسم الجاري، إذ كان يحتل الفريق المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي قبل خصم النقاط الثلاث، أما بعد الخصم فقد أصبح الهلال في صدارة الدوري وتراجع الاتحاد للمركز الثالث خلف الأهلي كذلك بعد عملية الخصم.