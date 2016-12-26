دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد عام 2016 أحداثا مؤسفة عدة في العالم واضطرابات سياسية وأمنية أثرت بشكل كبير على الرياضة، ولكنها لم تنجح في تخريب الأحداث الرياضية الكبرى أو تعطيل المسابقات المحلية في البلدان التي وقعت بها، نستعرض لكم أبرز هذه الأحداث التي هزت العالم خلال العام الذي شارف على الإنقضاء.

تحطم طائرة نادي تشابكوينسي البرازيلي (28 نوفمبر/تشرين ثاني)

فجع العالم في هذا اليوم بتحطم طائرة الفريق البرازيلي والتي كانت متوجهة إلى كواومبيا، إذ كان الفريق ذاهبا لملاقاة فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في نهائي كأس "Sudamericana"، وكلفت هذه الحادثة الفريق معظم لاعبيه، لكن الأندية الأوروبية واللاعبين العالميين تسابقوا لمساعدة الفريق ماديا ومعنويا ليتجاوز محنته.

أحداث مدينة نيس الفرنسية (14 يوليو/تموز)

شهدت مدينة نيس الفرنسية هجوما إرهابيا بعد ان احتضنت مباريات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، إذ قام رجل بدهس الجموع المحتشدة للاحتفال بيوم الاستقلال (الباستيل) بشاحنته مخلفا 86 قتيلا و434 جريحا، لكن هذه الحادثة المؤسفة لم تؤثر على الرياضة في هذه المدينة، بل ظهر نادي نيس بشكل مميز خلال الموسم الجاري ونجح في إنهاء القسم الأول من الدوري الفرنسي متصدرا للترتيب العام.

تفجير ضاحية بشكتاش في مدينة اسطنبول التركية (11 ديسمبر/كانون الأول)

هز تفجير سيارة مفخخة استهدف محيط ملعب نادي بشكتاش التركي بعد مباراة الفريق مع بورصا سبور، الأوساط الكروية العالمية، بعد ان خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، لكن النادي الشهير في مدينة إسطنبول تجاوز الأزمة وسيلعب في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي لكرة القدم.

محاولة انقلاب في تركيا (15 يوليو/تموز)

شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأثرت هذه الحادثة على النشاط الكروي في البلاد، إذ غادر عدد من اللاعبين الأوروبيين أنديتهم بسبب مخاوفهم الأمنية وكان على رأسهم المهاجم الألماني ماريو غوميز، كما تم اعتقال الهداف التاريخي لمنتخب تركيا هاكان سوكور بسبب ضلوعه في هذه المحاولة، إلى أن النشاط الرياضي استؤنف في تركيا وأقيمت مباريات الموسم الحالي بشكل طبيعي.