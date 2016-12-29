دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "بترو سبورت" في العاصمة المصرية، القاهرة، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، ليبتعد فريق القلعة الحمراء بفارق تسع نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه مؤقتا.

وتقدم العملاق الأهلاوي أولا عبر اللاعب مؤمن زكريا عند الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهذا الهدف الذي كان ثمرة للاداء المتوازن الذي قدمه الفريق الأحمر في الشوط.

وفي الشوط الثاني ظهر الزمالكاوية بقوة وكانوا قريبين من تسجيل هدف التعادل، في وقت شكل فيه الأهلي خطورة على مرمى الزمالك بسبب الأخطاء التي ارتكبها مدافعو القلعة الحمراء والبيضاء.

ظهر اللاعب النيجيري جونيور اجاي، في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، وأكد فوز الأهلي، بتسجيله الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين للفريق الأحمر.

وبهذا الفوز، وصل الأهلي إلى نقطته رقم 45، متفوقا على أقرب ملاحقيه، مصر المقاصة، بتسع نقاط كاملة، مع تبقي مباراتين للأخير يستطيع من خلالهما تقليص الفارق إلى ست نقاط.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ونشر الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك صورا من تلك المباراة قبل مواجهة الخميس وكتب "هذا ما حدث في آخر لقاء جمع فريقي الزمالك والأهلي، تصبحون على خير، نتمنى أن لا يأتي لكم هذا في كوابيسكم"، حسب تعبيره..