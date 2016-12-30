دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف الاتحاد السعودي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة وذلك في إطار احتفالات نادي "النمور" بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسه.

إذ بعد لقاء الأهلي مع برشلونة في قطر قبل أسابيع قليلة، سيلتقي ناد سعودي من مدينة جدة بأحد عمالقة إسبانيا وأوروبا، أتلتيكو مدريد، والذي وصلت بعثته الخميس إلى المدينة الساحلية السعودية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الناديان منذ تأسيسهما، لذلك ستكون مباراة الجمعة تاريخية بكل المقاييس بين "الإتي" والأتلتيكو.

ويسعى فريق "النمور" إلى الاستفاقة من قضية خصم النقاط من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، الأمر الذي جعله يتراجع من الصدارة إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفوز معنوي هام على فريق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني.

من جانبه، يطمح "الروخي بلانكوس" إلى الاستفادة من هذه المباراة في التحضير لمواجهة "إيبار" في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل وذلك بعد نهاية عطلة عيد الميلاد وفترة توقف "الليغا".

يُذكر أن أبناء العاصمة الإسبانية مدريد يقبعون في المركز السادس في الدوري، رغم أنهم يمتلكون أقوى خط دفاع رفقة ريال مدريد، وهو المركز الذي لا تقبل به الجماهير العاشقة للفريق الأحمر والأبيض.

توقيت المباراة (الساعة 16:45)