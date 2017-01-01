دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخل نجم وسط نادي تشيلسي، الإسباني سيسك فابريغاس، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يصل لصنع مائة هدف في الدوري، وأول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم.

إذ بعد أن صنع هدفين لفريقه في المباراة التي جمعته بستوك سيتي وانتهت بفوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، كان الهدف الذي صنعه لزميله البرازيلي ويليان هو رقم مائة لنجم خط الوسط الإسباني.

وأصبخ فابريغاس رابع لاعب يدخل نادي المائة في صناعة الأهداف بعد أسطورة مانشستر يونايتد الويلزي ريان غيغز، صاحب الرقم القياسي بـ162 هدفاً، ونجم تشيلسي السابق، الإنجليزي فرانك لامبارد بـ102 هدفاً، ونجم اليونايتد، الإنجليزي واين روني، بـ101 هدف.

ويعد فابريغاس أول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم في "البريمييرليغ" وذلك بعد أن لعب 293 مباراة مع عملاقي لندن، أرسنال وتشيلسي.

يذكر أن "البلوز" يتصدرون ترتيب الدوري حتى برصيد 49 نقطة، متفوقاً بفارق ست نقاط عن ليفربول الذي تغلب على مانشستر سيتي بهدف نظيف، السبت، في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.