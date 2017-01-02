دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسدل مهاجم نادي أرسنال، الفرنسي أوليفييه جيرو، الستار على الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف رائع سيبقى لفترة طويلة في أذهان عشاق النادي اللندني ومحبي كرة القدم عموماً، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

إذ في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية، لندن، تقدم أرسنال عند الدقيقة 17 عبر جيرو الذي سجل هدفاً مذهلاً بالكعب، على طريقة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ليؤكد أحقيته بارتداء قميص "مدافع لندن"، ويُسكت منتقديه.

وفي الشوط الثاني، أضاف عبر النيجيري أليكس أيوبي، الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض، ويقفزوا للمركز الثالث في ترتيب الدوري على بعد نقطة من صاحب المركز الرابع، توتنهام هوتسبرز.

من جانبه، كان قد تغلب ليفربول السبت على مانشستر سيتي، بهدف نظيف سجله لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم، عند الدقيقة السابعة من عمر لقاء قمة الجولة في "البرمييرليغ"، ليصل "الريدز" لنقطتهم رقم 43، منفردين بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

أما تشيلسي فحقق فوزاً هاماً على ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصل لنقطته رقم 49، مبتعداً بفارق ست نقاط بالصدارة عن ليفربول، ويحقق فوزه رقم 13 على التوالي خلال الموسم الجاري.

من ناحيته، فاز مانشستر يونايتد على ميدلزبرة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصل لنقطته رقم 36، محتلاً المركز السادس، كما أصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من صاحب المركز الرابع، وهو المركز المؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن هدف المهاجم الفرنسي هو الخامس له هذا الموسم، إذ يعاني جيرو من الجلوس على دكة البدلاء بسبب الانتقادات التي وجهتها له جماهير أرسنال وعدم قناعة مدرب الفريق، أرسين فينغر، بأنه يستحق المشاركة بشكل أساسي مع "الغانرز".