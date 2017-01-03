دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أعلن يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع لاعب نادي جنوى، الفنزويلي توماس رينكون، مقابل 8 ملايين يورو، بعقد يمتد لثلاث أعوام قادمة، وذلك ضمن مخططات فريق السيدة العجوز لتدعيم خط وسطه بعد رحيل الفرنسي بول بوغبا الصيف الماضي.

وسينضم رينكون إلى صفوف فريقه الجديد، ليكون الصفقة الأولى للفريق الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية في إيطاليا، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

ويلقب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، بـ "الجنرال"، بسبب روحه القيادية في أرضية الملعب وقتاله على الكرات، إذ يمتلك طريقة لعب تشبه طريقة النجم التشيلي السابق ليوفنتوس أرتورو فيدال.

وبدأ رينكون مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم مع فريق زامورا عام 2007، قبل أن ينتقل إلى صفوف ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي عام 2008، ثم يحط الرحال في صفوف نادي هامبورغ الألماني عام 2009 ويقضي خمسة مواسم في صفوفه، لينتقل بعد ذلك إلى جنوى ويلعب له لموسمين ونصف الموسم.

يذكر أن اللاعب الفنزويلي الذي كان يرتدي القميص رقم 88 مع جنوى، الذي لعب معه 78 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف كان معظمها بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.