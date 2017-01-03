دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 بالتعاقد مع اللاعب الألماني المتميز، جوليان دراكسلر، مستقدما إياه من نادي فولفسبورغ الألماني دون أن يعلن النادي الباريسي عن قيمة الصفقة.

وبدأ دراكسلر مشواره مع نادي شالكة الألماني، ليتألق في صفوفه وينضم للمنتخب الألماني عام 2012، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما، وظهر مع منتخب الماكينات في 27 مباراة، شارك خلالها مع "المانشسافت" في كأس العالم 2014 وكأس امم أوروبا 2016.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى فولفسبورغ عام 2015، ووصل معه إلى ربع نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع فريقه البطولة على يد ريال مدريد، لكن دراكسلر لفت الأنظار حينها.

يعد دراكسلر من أفضل المواهب الشابة في مركز خط الوسط الهجومي، لكن الإصابات حرمته من أن يظهر جميع قدراته خلال المواسم التي قضاها في ألمانيا.

يذكر أن هذا اللاعب سيكون الألماني الثاني في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان، رفقة مواطنه، حارس مرمى "أمراء باريس"، كيفن تراب.