دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ريال مدريد بنظيره إشبيلية في قمة مباريات الدور 16 من كأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، في مباراة يسعى من خلالها النادي الملكي لتسهيل مهمة الوصول لربع النهائي على نفسه، وذلك بتحقيق نتيجة مريحة على أرضه وبين جماهيره.

تفوق الريال في آخر مباراتين على إشبيلية، وكان آخرها نهائي كأس السوبر الأوروبي للموسم الماضي، حين فاز ملوك مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء حسمه الظهير الإسباني الأيمن دانييل كارفخال بتسجيله الهدف الثالث بطريقة مميزة.

أما آخر مواجهة جمعت الفريقين في الكأس، فكانت في فبراير/ شباط من عام 2011، وتفوق أبناء العاصمة الإسبانية بهدفين نظيفين، وحققوا لقب تلك النسخة بعد فوزهم في المباراة النهائية على برشلونة بهدف نظيف.

ويسعى أبناء المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تخطي عقبة إشبيلية والتخلص من لعنة الفوز بلقب كأس العالم للأندية والتي تؤثر دائماً سلباً على أداء الفريق الأوروبي المتوج باللقب العالمي.

من جانبه، يطمح إشبيلية إلى إثبات أن هذا الموسم سيكون استثنائيا بالنسبة له، إذ يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب ويستعد لخوض دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام بطل إنجلترا، ليستر سيتي.

توقيت المباراة: الساعة 20:15 بتوقيت غرينيتش

شاهد أهداف آخر مباراة جمعت الفريقين