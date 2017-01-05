دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي العملاق الكتالوني، برشلونة، الخميس، مع مضيفه أتلتيك بلباو على أرضية ملعب "سان ماميس" في مواجهة تاريخية متجددة بين الفريقين ضمن مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، تعيد للأذهان المباراة النهائية في نفس البطولة عام 1984، والتي شهدت شجارا عنيفا بين النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ولاعبي بلباو.

ويلتقي الفريقان بظروف مختلفة، إذ يسعى برشلونة للعودة بقوة بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة وقد حصل نجومه على راحة كافية، ليبدأ مشوار الدفاع عن لقبه في الكأس أمام بلباو الخميس.

أما بلباو الذي يعاني من عدم ثبات المستوى في الدوري، فيطمح لتحقيق المفاجأة بالفوز على برشلونة كما فعل في مباراة كأس السوبر الإسباني صيف 2015 حين هزم الفريق الكتالوني برباعية نظيفة في "سان ماميس".

وسيخوض عملاق كتالونيا هذه المباراة، مكتمل الصفوف، إذ لا يعاني الفريق من إصابات مؤثرة، وهو الأمر الذي سيعطي مشجعي برشلونة أملاً كبيراً بتحقيق فوز مريح في إقليم الباسك.

وتعد مواجهات برشلونة وبلباو من أكثر المواجهات إثارة، فعادة ما تشهد مباريات الفريقين مشاجرات بين اللاعبين، كان أبرزها شجار مارادونا مع لاعبي الفريق الباسكي عام 1984، إذ تحولت المباراة النهائية لتلك النسخة من كأس الملك إلى حلبة للمصارعة بين لاعبي الفريقين تحت أنظار ملك إسبانيا، الذي كان يتابع المباراة من المدرجات.

ويُذكر أن برشلونة انتصر على بلباو في آخر خمس مواجهات جمعت الفريقين، وكان أكبر فوز حققه رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال هذه المواجهات، سداسية نظيفة، في يناير/ كانون ثاني من العام الماضي.