دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فتح اللاعب المصري السابق والمدرب الحالي لنادي وادي دجلة، أحمد حسام الملقب بـ "ميدو"، النار على تشيلسي مجددا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" إذ وصف مشجعي الفريق اللندني بـ"العيال"، وذلك على خلفية هزيمة "أسود غرب لندن" علي يد توتنهام هوتسبرز الذي كان ميدو لاعبا له.

وقال النجم المصري المعتزل في التغريدة الأولى له "بالنسبة للعيال الي بتشجع تشيلسي علشان مامي خدته الاستاد مرة وهو صغير في لندن، بقولكم مامي أخدتكم أقرب ستاد للفندق علشان كانت تعبانة من السفر."

وأضاف ميدو، الذي لعب في صفوف توتنهام هوتسبرز من قبل "لو كان بابا بيسافر معاكم كان نزل معاك خشنك شوية وركبت الأندر غراوند وروحت ملعب توتنهام"، حسب تعبيره.

وكان اللاعب الدولي السابق قد هاجم تشيلسي وجماهيره في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، إذ أكد حينها أن النادي اللندني لا يمتلك هوية ولا تاريخاً مقارنة بمانشتر يونايتد، كما أشار إلى أن معظم مشجعيه من "السائحين"، ليثير غضب جماهير تشيلسي التي هاجمته بدورها متهمة إياه بأنه يتحدث عن التاريخ وهو لا يملكه.

يذكر أن ميدو انتقل إلى صفوف توتنهام رسمياً قادماً من نادي روما الإيطالي عام 2006، رغم أنه كان مُعاراً لنادي شمال لندن قبل ذلك وتألق بقميص الفريق مسجلاً 20 هدفاً، قبل أن ينتقل إلى صفوف ميدلزبرة عام 2010.

بالنسبة للعيال اللي بتشجع تشيلسي علشان مامي خدته الاستاد مره وهو صغير في لندن بقولكم مامي اخدتكم اقرب ستاد للفندق علشان كانت تعبانه من السفر — Mido (@midoahm) January 5, 2017

لو كان بابا بيسافر معاكم كان نزل معاك خشنك شويه وركبت الاندر جراوند وروحت ملعب توتنهام!! — Mido (@midoahm) January 5, 2017

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