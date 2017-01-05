دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح ريال مدريد في كسر لعنة التتويج بلقب كأس العالم للأندية، بعد أن هزم ضيفه، إشبيلية، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وتقدم الفريق الملكي عبر اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز، عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الهدف الثاني للملوك عند الدقيقة 26.

رفض رودريغيز أن ينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين فقط، إذ أضاف الهدف الثالث للريال عند الدقيقة 44 من علامة الجزاء، لتبقى النتيجة على حالها في الشوط الثاني، وتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، حقق فريق المدرب الفرنسي زين الدين ويدان، أول انتصار له بعد عودته متوجا بلقب كأس العالم للاندية، وهو الأمر الذي نجح الريال في تجاوزه، إذ يصاب الفريق الأوروبي المتوج بهذا اللقب عادة بلعنة انخفاض المستوى بعد عودته للعب في المسابقات المحلية.

يذكر أن هذه هي المباراة رقم 36 للريال دون هزيمة، وهو الامر الذي يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق للفريق الملكي، ليؤكد زيدان ونجومه مجددا قدرتهم على الحفاظ على مستواهم رغم الظروف الصعبة.