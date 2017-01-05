دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم توتنهام هوتسبرز خدمة كبرى لليفربول بعد أن هزم تشيلسي بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي بذلك مسلسل انتصارات "البلوز" والذي استمر إلى 13 مباراة متتالية.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "وايت هارت لين" في العاصمة البريطانية ، لندن، تقدم أصحاب الأرض عبر اللاعب الإنجليزي ديلي ألي، عند الدقيقة 45 بهدف مميز.

ولم يكتفي ألي بهذا الهدف في مرمى تشيلسي، إذ أضاف الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 54، ليحافظ بعد ذلك أصحاب الأرض على تقدمهم حتى نهاية المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين لـ "السبيرز".

وبهذا الفوز، قفز توتنهام للمركز الثالث في الترتيب العام بعد وصوله للنقطة رقم 42 ليتفوق على السيتي بفارق الأهداف، في وقت تجمد فيه رصيد تشيلسي عند النقطة 49 ليصبح على بعد خمس نقاط فقط من ملاحقه، ليفربول.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الثالثة لأبناء المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي خلال الموسم الحالي، والفوز رقم 12 لتوتنهام، الذي أصبح أقوى دفاع في "البريميرليغ"، بعد الهدفين اللذين تلقاهما تشيلسي في مباراة الأربعاء.