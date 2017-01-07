دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد النجم الجزائري المتوج بأفضل لاعب في القارة السمراء مؤخرا، رياض محرز، لخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 والمقرر إقامتها في الغابون مع منتخب بلاده، ويسعى ثعلب الصحراء إلى خطف الأنظار في هذا المحفل القاري وقيادة منتخب محاربي الصحراء إلى تحقيق لقبهم الثاني بعد لقب عام 1990.

وسيلعب المنتخب الجزائري أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب زيمبابوي، في 15 يناير/ كانون ثاني الجاري، إذ وقع في المجموعة الثانية إلى جانب تونس وزيمبابوي والسنغال، وهي واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

سيدخل محاربو الصحارء هذه البطولة بروح معنوية مرتفعة بعد تتويج محرز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2016، بالإضافة إلى تألق عدد من نجومهم في الدوريات الأوروبية، مثل إسلام سليماني وياسين إبراهيمي.

وستضم قائمة المنتخب الجزائري: رايس مبولحي وشمس الدين رحماني ومالك عسيلة في حراسة المرمى، في حين سيلعب مختار بلكتير ومحمد مفتاح وعيسى ماندي وهشام بلقروي ولياسين كادامورو ومحمد بن يحيى ورامي بن سيبايني وفوزي غلام وجمال الدين مصباح في خط الدفاع.

أما في وسط الملعب، فانضم للكتيبة الجزائرية كل من عدلان غديورة وسفير تايدر ونبيل بن طالب ومهدي عبيد وياسين براهيمي ورشيد غزال.

وسيكون خط الهجوم الجزائري مدججاً بالنجوم، إذ سيلعب فيه رياض محرز وإسلام سليماني وهلال العربي سوداني وبغداد بونجاح وسفيان هني.

وكانت المرة الوحيدة التي توّج فيها منتخب "الفناك" باللقب الإفريقي، في نسخة عام 1990 والتي استضافتها الجزائر، بقيادة أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر والمهاجم المتألق حينها جمال مناد.

يذكر أن محرز كان قد تفوق على نجوم كبار في أفريقيا مثل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والنجم المصري محمد صلاح وغيرهم من اللاعبين الكبار في القارة السمراء.