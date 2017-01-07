القاهرة، مصر (CNN)-- يرى مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي، أحمد فتحي، أن بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتي ستقام في الغابون ستكون صعبة على جميع الفرق المشاركة، بسبب تقارب مستوى المنتخبات المشاركة، بحسب ما قاله لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار:

هل تشعر بالقلق من قلة عدد اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أفريقيا من الجيل الحالي؟

لا، أنا غير قلق من هذا الأمر كثيرا، فقد يكون لدى اللاعبين الجدد من الجيل الحالي الحافز لتقديم أنفسهم في البطولة بشكل طيب، وقد سبق لجيلي أن واجه هذا الموقف في بطولة أمم أفريقيا 2006 التي نظمتها مصر ونجحنا في الفوز باللقب حينها، وبمرور الوقت إكتسبنا خبرة البطولات الأفريقية حتى أننا حققنا ثلاث بطولات متتالية، فهذا الأمر قد يكون مفيدا للفريق على عكس مخاوف البعض.

هل سيكون وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين في صالح المنتخب أم العكس؟

لا شك أن وجود لاعبين محترفين مع المنتخب سيعود بالفائدة علينا، لأن معظمهم يمتلكون خبرة اللعب في أوروبا، ولدينا أسماء كبيرة كذلك، وهو ما يساعد الفريق في البطولة الأفريقية كما أن أغلب لاعبي المنتخب المصري يلعبون سويا منذ فترة طويلة، ما أكسب الفريق التجانس المطلوب.

كيف ترى فرص المنتخب في البطولة المقبلة؟

لا أستطيع الأن توقع مستقبل المنتخب المصري في البطولة قبل بدايتها، فلننتظر انطلاقها لنعرف فرص المنتخب مع بقية المنتخبات، ولكن لدينا هدف التأهل لدور الثمانية ثم الوصول للمربع الذهبي بعده سنفكر في الوصول الى النهائي ومن ثم اللعب على اللقب.

هل ترى أن التركيز منصب الأن في منتخب مصر على بطولة الأمم الأفريقية أم التأهل لنهائيات كأس العالم؟

التركيز الآن منصب على بطولة الأمم الأفريقية، فقد وصعنا تصفيات كأس العالم جانبا بعد أن تخطينا أول مباراتين، ونفكر الأن في بطولة أفريقيا ونعرف أن الجماهير تنتظر منا الكثير فيها خاصة وأن الرأي العام في مصر ينتظر البطولة بفارغ صبر، بسبب غيابنا عن البطولات الثلاث السابقة.

هل سيؤثر غياب مصر عن البطولات الثلاث السابقة على هيبة المنتخب في البطولة المقبلة؟

غياب الفراعنة عن البطولات الثلاث السابقة ليس له علاقة بهيبتهم في البطولة القادمة، فبداية البطولة ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فيها، فالمجموعة التي سنلعب فيها صعبة وإذا حققنا نتائج جيدة وتأهلنا للدور التالي سيختلف الأمر بالنسبة للفريق ولبقية المنافسين، ويبقى منتخب مصر من الفرق الكبيرة في القارة الأفريقية.

ما هى توقعاتك للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة الأفريقية؟

أتابع بعضهم، فقد تابعت منتخبي تونس والجزائر، وهما من المنتخبات الجيدة ولكن لا أستطيع توقع مستقبلهما في البطولة، ومن الصعب توقع نتائج المنتخبات المشاركة قبل بدء المسابقة فقد سبق لمنتخب زامبيا الفوز باللقب رغم أنه لم يكن مرشحا، ودائما الترشيحات تكون لصالح منتخبات مثل ساحل العاج، ورغم ذلك فهو يعاني كثيرا من أجل الفوز باللقب وهذه هى كرة القدم والبطولة القادمة صعبة، لأن كل الفرق على مستوى جيد ومتقارب.

هل تشعر بالانزعاج من تغيير مركزك في الملعب من الظهير الأيمن الى وسط الملعب كما حدث مع الأهلي في الفترة الأخيرة ؟

الا أشعر بالانزعاج على الاطلاق، في البداية كان الأمر فيه بعض الإزعاج، ولكن بمرور الوقت تأقلمت مع مركز خط الوسط المدافع، وأديت فيه بشكل أرضى الجميع على ما أتصور ودائما أحاول تنفيذ المهام المطلوبة مني في الملعب.

هل تتوقع أن تلعب مع المنتخب في مركز خط الوسط؟

لا أعرف بعد، المدير الفني هيكتور كوبر، لا يظهر شيئا للاعبين حتى الأن ولا أحد يعرف في ما يفكر فيه.