دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر مانشستر يونايتد عقبة ريدينغ بعد أن تغلب عليه بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات دورالـ64 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليلحق بقطب مانشستر الآخر، السيتي، الذي تغلب الجمعة، على ويست هام يونايتد، بالوصول إلى دور الـ32.

وتقدم اليونايتد عند الدقيقة السابعة عبر النجم الإنجليزي واين روني، قبل أن يضيف اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال، الهدف الثاني للشياطين الحمر عند الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 75، قبل أن يعود راشفورد نفسه ويختتم مهرجان أهداف أبناء مانشستر بالهدف الرابع عند الدقيقة 79، بعد خطأ فادح من الحارس العماني علي الحبسي، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز، بلغ أبناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي ليلحقوا بمانشستر سيتي الذي تأهل الجمعة لنفس الدور بفوزه على ويست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.

يذكر أن أرسنال سيلاقي بريستون نروث إند، وهو أول فريق توّج بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، السبت، في حين سيلاقي ليفربول بلايموث وسيلعب تشيلسي ضد بيتبورو يونايتد الأحد المقبل.