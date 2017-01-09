دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يقام مساء الإثنين حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مدينة زيوريخ السويسرية، والذي توزع فيه جائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2016، كما يتوج فيه أفضل مدرب في العالم لنفس العام، نستعرض لكم أبرز ما يجب أن تعلموه عن هذه الجائزة.

يترشح للمرحلة النهائية من توزيع هذه الجائزة ثلاثة مرشحين، بعد أن تتم تصفيتهم من 23 لاعبا إلى عشرة لاعبين ثم إلى ثلاثة، قبل أن يتم اختيار أفضل لاعب ولاعبة في العالم للعام.

يتم التصويت على جائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم من قبل قادة المنتخبات ومدربيها والإعلاميين والجماهير المتابعة لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقسم النتيجة النهائية إلى أربع أجزاء تنال كل فئة من الفئات الأربع 25 في المائة منها.

يمنح الحق لكل قائد منتخب أو مدرب أو صحافي أو متابع، باختيار ثلاثة لاعبين مفضلين بالنسبة له على الترتيب، إذ يحصل أول لاعب يختاره على خمسة أصوات في حين يحصل الثاني على ثلاثة والثالث على صوت واحد فقط.

عاد توزيع هذه الجائزة إلى سابق عهده بعد ان انفصل "فيفا" عن مجلة "فرانس فوتبول" في تقديم جائزة "Fifa Ballon D’or" والتي استمرت خمس أعوام بين عامي 2010 و2015، وأصبحت تقدم كل جائزة منهما على حدا في الوقت الراهن.

على الجانب الفردي، فاز اللاعب البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في العالم قبل أن تستحدث جائزة "Fifa Ballon D’or" مرة واحدة عام 2008، وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فيها لمرة واحدة أيضا في العام التالي، لذلك سيتفوق الفائز منهما بجائزة عام 2016 على الآخر تاريخيا، إذ ستكون الجائزة الثانية له في تاريخه، وسيعادل رقم البرازيلي رونالدينيو، كثالث أكثر اللاعبين نيلا لهذه الجائزة بعد البرازيلي رونالدو دا ليما والفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن الحفل سيشهد أيضا تتويج فريق بجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل مدربة لعام 2016، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2016.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم:

البرتغالي كريستيانو رونالدو- الأرجنتيني ليونيل ميسي- الفرنسي أنطوان غريزمان

المرشحات لجائزة افضل لاعبة في العالم:

الألمانية ميلاني بيهرينغر- الأمريكية كارلي ليود- والبرازيلية مارتا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب ف يالعالم لعام 2016:

الفرنسي زين الدين زيدان- الإيطالي كلاوديو رانييري- البرتغالي فيرناندو سانتوس

المرشحات لجائزة أفضل مدربة في العالم لعام 2016:

مدربة المنتخب الأمريكي جيل إيليس- مدربة المنتخب الألماني سيلفيا نيد- ودربة المنتخب السويدي بيا سوندهايغ

المرشحون لجائزة أفضل جمهور لعام 2016:

جمهور ليفربول الإنجليزي- جمهور بروسيا دورتموند الألماني- جمهور المنتخب الآيسلندي

الاهداف المرشحة لجائزة بوشكاش:

هدف لاعب كورينثيانس البرازيلي مارلون- هدف اللاعب الفينزويلي دانيوسكا رودريغيز- هدف اللاعب الماليزي محمد فايز صبري