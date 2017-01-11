دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي برشلونة بنظيره أتلتيك بلباو، الأربعاء، ضمن مباريات دور 16 لكأس ملك إسبانيا على أرضية ملعب "كامب نو"، في مباراة قد تكون منعرج الموسم للفريق الكتالوني في حال فوزه فيها وتأهله إلى ربع النهائي، بعد أن خسر في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد. إذ أثارت تلك المباراة الكثير من الجدل التحكيمي في الأوساط الإسبانية والكتالونية على وجه التحديد، بالإضافة إلى أنها كانت السبب وراء تغيب لاعبي برشلونة عن حفل توزيع جوائز "The Best" الإثنين، الأمر الذي أثار سخط الأوساط الإعلامية والكروية في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وتصدرت هذه المباراة عناوين الصحف الإسبانية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن اعترض لاعبو برشلونة، على عدم احتساب حكم مباراة الذهاب لركلة جزاء اعتبروها واضحة لمصلحتهم، قبل أن يشن المدافع الإسباني للنادي الكتالوني، جيرياد بيكيه، هجوماً حاداً على التحكيم في الدوري الإسباني، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فياريال الأحد، أثار الكثير من الجدل في إسبانيا.

لم تقف أهمية مباراة الأربعاء عند الجانب التحكيمي، بل تعدت ذلك إذ أصبحت محط اهتمام الجميع، بعد أن اعتذر لاعبو برشلونة عن حضور حفل توزيع جوائز "فيفا" بسبب انشغالهم بالتحضير لهذه المباراة، ما أثار حرباً إعلامية بين كتالونيا ومدريد، إذ اعتبر مناصرو ريال مدريد تغيب برشلونة عن الحفل قلة احترام لهم وانعدام في الروح الرياضية.

وعلى صعيد الموسم الكروي للفريق الكتالوني، فقد تشكل هذه المباراة منعرجاً هاماً لبرشلونة في حال فوزه على بلباو ووصوله لربع النهائي، إذ ستشكل دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين للعودة إلى مستواهم المعهود بعد النكسات المتتالية التي تعرضوا لها في الآونة الأخيرة.

يحتاج أشبال المدرب الإسباني لويس إنريكي، إلى فوز بفارق هدف مع عدم استقبال أهداف في المباراة أو بفارق هدفين أو أكثر، للعبور إلى الدور ربع النهائي في البطولة التي يحملون لقبها من العام الماضي.

توقيت المباراة (الساعة 20:15 بتوقيت غرينيتش)