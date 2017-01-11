القاهرة، مصر (CNN) – أكد نجم المنتخب المصري ونادي هال سيتي الإنجليزي، أحمد المحمدي، أن مصر ستلعب كأس أمم أفريقيا وعينها على اللقب القاري الثامن، كما أشار إلى أن المفاجآت تبقى دائما واردة في البطولة الإفريقية، في وقت تحدث فيه عن زملائه الناشطين في الدوريات الأوروبية مثل نجم نادي روما، محمد صلاح، ولاعب أرسنال، محمد النني، ولاعب ستوك سيتي، رمضان صبحي، وذلك في مقابلة أجراها مع CNN خلال مران الفراعنة.

وجاء الحوار مع الظهير المصري كالتالي:

بعد كل الاحداث التي وقعت منذ تتويجكم باللقب السابع عام 2010، ما أهمية أن تظهروا بشكل جيد في الغابون؟

سيكون أمرا هاما جدا بالنسبة لنا، فبعد كل ما حدث وبعد غيابنا عن النسخ الثلاث الماضية من كأس أمم أفريقيا، الجميع في مصر يتطلع لعودة المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة القارية، فعندما فزنا بلقب هذه البطولة من قبل، أسعدنا كل الشعب المصري، لذلك فالجميع ينتظر منا أن نظهر بشكل قوي في هذه البطولة ونعود باللقب إلى مصر، الجماهير تريد منا الفوز باللقب بالتأكيد.

من هو الفريق الذي تتنبأ بانه سيشكل مفاجأة لكم في البطولة الأفريقية؟

أوغندا تلعب بشكل جيد وتمتلك فريقا مميزا، كما ان لديهم مدرب جيد (الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش)، لا احد يتوقع من المنتخب الأوغندي أن ينافس على بطاقات التأهل، ولكنني أعتقد أنهم سيشكلوا مفاجأة في هذه البطولة، وهم في مجموعتنا إلى جانب مالي وغانا.

البعض يصف محمد صلاح بانه "ميسي المصري"، فهل يضعه هذا التشبيه تحت ضغط أكبر؟

الجميع يتوقع منه تسجيل الأهداف، والظهور بمستواه المعهود في جميع المباريات وهذا بالطبع يضعه تحت الضغط، لكنه يتعامل معه بشكل جيد، وأتمنى أن يقوم بذلك دائما من أجل مصلحته ومصلحة المنتخب.

ما هي المواصفات العالمية التي تراها في صلاح؟

هو لم يصل بعد إلى أن يكون لاعبا عالميا، إنه لاعب جيد جدا، ولكنه ليس كريستيانو رونالدو أو ميسي، وأتمنى أن يصبح مثلهما في يوم من الأيام.

يحتاج إلى أن يعمل أكثر لتطوير نفسه، أعلم أن الدوري الإيطالي جيد، ولكنني أتمنى عودته إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيساعده ذلك كثيرا.

هل سيكون وجود ثمانية لاعبين محترفين في أوروبا مفيدا بالنسبة للمنتخب المصري؟

نعم سيساعد هذا الأمر في تطوير مستوى المنتخب الوطني، فقد كان لدينا في السابق لاعبين أو ثلاثة يلعبون في أوروبا، أما اليوم فارتفع العدد، الأندية الأوروبية باتت تسمح للاعبين بالانضمام إليها في سن مبكر وهذا أمر مفيد جدا.

هل تحدثت مع النني ورمضان صبحي، اللذين يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

نعم بالطبع، عليك ان تساعد اللاعبين الذين ينتمون إلى بلدك، رمضان لازال صغيرا، فهو يبلغ من العمر 19 عاما فقط، وهو لم يعش في أوروبا من قبل، فقد جاء من مصر إلى إنجلترا مباشرة، كما حدث معي تماما، لقد تحدثت معهما، وبصراحة إنهما بقومان بعمل جيد جدا.

النني دائما يقدم أداء مميزا مع أسنال، ورمضان لم يلعب بالقدر الذي كنا نتوقعه جميعا، ولكنه ما يزال شابا وسينال فرصته بالتأكيد، وسيستغلها لأنه لاعب جيد جدا.

هل اكتسبت عادات إنجليزية خلال وجودك في إنجلترا؟

نعم بالتأكيد، فقد تعودت على أكل السمك مع البطاطس المقلية، فهي من الوجبات المنتشرة بشكل كبير في مدينة هال، كما انني اكتسبت اللكنة، فقد عشت في الشمال الإنجليزي لفترة طويلة، إذ لعبت مع سندرلاند وألعب الآن مع هال سيتي، لذلك أصبحت اتحدث اللكنة الشمالية بطلاقة.

أحب إنجلترا، اعتقد انها من أفضل البلدان في العالم، الناس هنا ودودون للغاية، اتمنى أن أبقى لفترة طويلة هنا، وأن أنهي مشواري الكروي في إنجلترا.

هل تبقى على اتصال مع المجتمع المصري وأنت في إنجلترا؟

لدينا كل شيء هنا، نمتلك أقمارا صناعية وأجهزة تلفاز، نتابع عبرها الدوري المصري، والأفلام المصرية واحتفالات الأوبرا، إنه ليس بالامر المعقد، أشعر انني في بلادي، حتى أننا نمتلك مطاعم تقدم طعاما مصريا بالإضافة إلى بعض المطاعم العربية الأخرى هنا.