دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يشارك المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الـ16 في تاريخه، ساعياً للإستعانة بنجومه المحترفين في أوروبا إلى جانب نجومه المحليين لتحقيق لقبه القاري الثاني بعد لقب نسخة عام 1976، والتي أقيمت في إثيوبيا.

ويضم منتخب أسود الأطلس عددا من النجوم المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية وأبرزهم نجم دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي، المهدي بن عطية، والذي يحمل شارة قيادة المنتخب.

ويضم المنتخب المغربي نخبة من النجوم إلى جانب بن عطية، مثل نور الدين إمرابط، لاعب واتفودر الإنجليزي ونجم ملقا الإسباني سابقا، والنجم الواعد سفيان بوفال لاعب ساوثهابمتون الإنجليزي.

وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب ساحل العاج وتوغو والكونغو الديمقراطية، وهي مجموعة يسعى المنتخب المغربي لاحتلال صدارتها وتجنب مفاجآتها.

يذكر أن أفضل مركز حققه الأسود في الـ15 مشاركة لهم في البطولة الإفريقية على مستوى منتخبات القارة السمراء، باستثناء اللقب الذي حققوه عام 1976، المركز الثاني في نسخة عام 2004 والتي فاز المنتخب التونسي بلقبها، كما تم استبعداهم من السنخة الأخيرة والتي أقيمت في غينيا الإستوائية.