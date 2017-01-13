دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدافع المنتخب الجزائري ولاعب الترجي الرياضي التونسي، هشام بلقروي، بأن هدف المنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في الغابون الشهر الجاري، هو الوصول لنهائي البطولة والتتوّج باللقب القاري الثاني في تاريخ محاربي الصحراء، وذلك في تصريحات أدلى بها لـCNN.

وقال بلقروي: "تحضيرات المنتخب الجزائري جرت في ظروف ممتازة جداً، بعدما خضنا مقابلتين وديتين"، في إشارة إلى المباراتين اللتين خاضهما محاربو الصحراء أمام المنتخب الموريتاني استعداداً للبطولة.

وأضاف المدافع الجزائري: "عناصر المنتخب حريصون على التركيز على كل مباراة على حدا، حتى تحقيق الهدف المرجو،" وعن الوضعية المعنوية لمنتخب الخضر، أكد بلقروي أن "روح الفريق ومعنويات اللاعبين مرتفعة،" مضيفاً: "نتمنى من الله أن يوفقنا في البطولة الأفريقية."

وأنهى المنتخب الجزائري تحضيراته للبطولة الخميس، وانتقل إلى مدينة "فرانس فيل" الغابونية، والتي ستحتضن مباريات الثعالب أمام تونس والسنغال وزيمبابوي.

يذكر أن الجزائر توّجت باللقب لمرة واحدة في نسخة عام 1990، بقيادة نجمها التاريخي رابح ماجر، وسيسعى الجزائريون إلى تكرار ذلك الإنجاز في الغابون واستغلال وجود نخبة من اللاعبين المميزين مثيل رياض محرز وياسين براهيمي وإسلام سليماني.