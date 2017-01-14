دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح أرسنال مضيفه سوانزي سيتي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ليبرتي" في مدينة سوانزي الويلزية، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقتنص المركز الثالث مؤقتا، في وقت فاز فيه توتنهام هوتسبرز بنفس النتيجة على ويست بروميتش ألبيون، ليصبح في المركز الثاني في "البريمييرليغ".

إذ في المباراة الأولى، تقدم أرسنال عبر المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو عند الدقيقة 37 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب الإنجليزي لسوانزي، جاك كورك، الهدف الثاني لأرسنال، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعود زميله في الفريق كايل ناوتون، ويسجل الهدف الثالث للضيوف، بالخطأ في مرمى فريقه كذلك.

واختتم النجم التشيلي، أليكسيس سانشيز، مهرجان أهداف فريقه عند الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف نظيفة، ويقتنص "الغانرز" المركز الثالث من ليفربول بعد وصوله للنقطة رقم 44 بفارق نقطتين عن ليفربول، مع تبقي مباراة للأخير الأحد أمام مانشستر يونايتد.

من جانبه، فاز قطب شمال العاصمة البريطانية، لندن، الآخر، توتنهام، على ضيفه ويست بروميتش ألبيون، بنفس نتيجة أرسنال، إذ سجل النجم الإنجليزي لتوتنهام، هاري كين، ثلاثية لفريقه عند الدقائق 12 و77 و82، وأضاف اللاعب الإيرلندي الشمالي غاريث مكاولي، الهدف الرابع لتوتنهام، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 26.

وبهذا الفوز، وصل "السبيرز" لنقطتهم رقم 45، محتلين المركز الثاني في جدول الترتيب مؤقتا كذلك، قبل مباراة ليفربول واليونايتد، إذ سيستعيد الأول المركز الثاني في حال فوزه، بعد أن يصل لنقطته رقم 47.