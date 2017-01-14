دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بفوز كاسح على ضيفه لاس بالماس بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك بعد أيام قليلة من مصالحته لجماهيره وفوزه على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد والتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وافتتح النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، أهداف برشلونة، عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لأبناء كتالونيا عند الدقيقة 52، وهو الهدف الأول له في مرمى لاس بالماس.

ولم تمض سوى خمس دقائق على هدف ميسي، حتى عاد سواريز، وسجل الهدف الثالث لفريقه، قبل أن يسجل التركي أردا توران الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 59.

وكان الهدف الخامس الأكثر أهمية، لأنه جاء عبر الظهير الإسباني الأيمن، الذي رفض المدرب الإسباني لبرشلونة، لويس إنريكي، إعطاءه الثقة رغم مطالبات الجماهير بذلك، أليكس فيدال، عند الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الكتالوني لنقطته رقم 38، ليستعيد المركز الثاني مؤقتا، ويصبح على بعد نقطتين من الريال، الذي سيواجه صاحب المركز الثالث مؤقتا كذلك، إشبيلية الأحد.