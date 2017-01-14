دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستهل المنتخب الكاميروني مشواره في كأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون، بمواجهة منتخب بوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الاولى من المجموعة الأولى، والتي ستشهد مباراة بين البلد المستضيف ومنتخب غينيا بيساو في افتتاح البطولة القارية الأكبر على مستوى منتخبات القارة الأفريقية.

يدخل "أسود الكاميرون" هذه المباراة بطموح تحقيق الفوز الأول لهم في البطولة التي يسعون من خلالها لتحقيق لقبهم الخامس والاقتراب من المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بهذا اللقب، بسبعة ألقاب أفريقية.

بالمقابل، يسعى المنتخب البوريكيني إلى تحقيق فوزه التاريخي الأول على منتخب الكاميرون، وحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة التي يطمح البوركينيون من خلالها إلى تكرار إنجاز عام 2013، حين حققوا المركز الثاني خلف المنتخب النيجيري في تلك النسخة.

خاض المنتخبان أربع مواجهات سابقة وجها لوجه، كانت واحدة منها في كأس أمم أفريقيا عام 1998 وتفوقت الكاميرون حينها بهدف نظيف، كما تغلب الأسود الخضر على بوركينا فاسو في مواجهتين وديتين وحدث التعادل في مباراة ودية واحدة.

ورغم الغيابات العديدة التي يعاني منها المنتخب الكاميروني، لكنه سيعتمد على اللاعبين الموجودين وعلى رأسهم، نجم بشكتاش التركي ومهاجم بورتو السابق فينسنت أبو بكار.

بالمقابل، سيعتمد المنتخب البوركيني على نجومه مثل لاعب نادي ألميريا الإسباني جوناثان زونغو، وعيره من اللاعبين الذين سيسعون لتحقيق اللقب الأول لمنتخب بلادهم في البطولة الأفريقية.

توقيت المباراة (الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش)