دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد افتتاح كأس أمم أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن تعادل منتخب غينيا بيساو مع الغابون بهدف لمثله، في الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الصداقة في العاصمة الغابونية ليبرفيل.

وتقدم أصحاب الأرض، عبر نجمهم بيير إيمريك أوباميانغ، الذي سجل الهدف الأول في البطولة عند الدقيقة 52، ليكتب اسمه في تاريخ هذه البطولة، ويؤكد أنه يستطيع قيادة هجوم منتخب بلاده في البطولة الإفريقية.

وفي حين ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بفوز أصحاب الأرض بهدف أوباميانغ، عاد منتخب غينيا بيساو، وسجل هدف التعادل عبر اللاعب جواري سواريس، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليسجل أول أهداف منتخب بلاده في البطولة الإفريقية عبر تاريخه، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذا التعادل خطف منتخب غينيا أولى نقاطه في البطولة الإفريقية عبر التاريخ، إذ هذه هي المشاركة الأولى له في العرس الإفريقي، في وقت تعطل فيه منتخب الغابون وفقد فرصة تحقيق ثلاث نقاط ثمينة، كانت ستقربه من الوصول لربع النهائي.

وستشهد هذه المجموعة، لقاءً صعباً، سيجمع الكاميرون ببوركينا فاسو، إذ سينتزع الفائز من هذه المباراة صدارة المجموعة متفوقاً بفارق نقطتين عن الغابون وغينيا بيساو.