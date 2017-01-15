دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليفربول بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في كلاسيكو إنجلترا، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن أنقذ المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل.

وافتتح اللاعب الإنجليزي، جيمس ميلنر، التسجيل لليفربول من ركلة جزاء تسبب بها اللاعب الفرنسي لمانشستر يونايتد بول بوغبا، عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وفي الشوط الثاني، حاول اليونايتد تسجيل التعادل، وأسفرت محاولاته عند هدف سجله "إبرا كادابرا" عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

وبهذا التعادل، خسر ليفربول نقطتين هامتين، ليبتعد نسبياً عن صراع المنافسة على اللقب، إذ فقد المركز الثاني لصالح توتنهام هوتسبرز، وتجاوز أرسنال بوصوله للنقطة 45 مقابل 44 للأخير و46 نقطة لتوتنهام، في وقت ابتعد فيه تشيلسي وحيداً بالصدارة برصيد 52 نقطة.

من جانبه، وصل الشياطين الحمر لنقطتهم رقم 40، وأصبحوا على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الخامس مانشستر سيتي، والذي تلقى هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف نظيفة من إيفرتون في وقت سابق من الأحد.