دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يصطدم المنتخب التونسي بنظيره السنغالي في أولى قمم بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الغابون، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية من البطولة، وخص مدافع نسور قرطاج وقائدهم، أيمن عبد النور، CNN، بتصريحات أكد فيها أن منتخب تونس جاهز للذهاب بعيدا في العرس الإفريقي والمنافسة على اللقب، وتحدث عن هذه المباراة المرتقبة.

وقال عبد النور: "نحن جاهزون لنذهب بعيدً في بطولة أمم أفريقيا"، وأكد أن تحضيرات نسور قرطاج للبطولة التي يسعون من خلالها لتحقيق لقبهم الإفريقي الثاني كانت جيدة.

وعن مباراة الأحد أمام السنغال، أكد نجم نادي فالنسيا الإسباني أن "المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب السنغال، إذ ستكون المباراة مفتاح عبور للدور المقبل."

وأشار نجم نادي موناكو الفرنسي سابقاً إلى عزم لاعبي المنتخب التونسي على تقديم أداء جيد يؤهلهم للمراحل القادمة من أجل تشريف الكرة التونسية في هذا المحفل القاري الهام.

وستكون مباراة الأحد، المواجهة رقم 20 بين المنتخبين التونسي والسنغالي، إذ التقيا في 19 مباراة سابقة، تغلب النسور في تسع منها وكانت الغلبة للأسود في ثلاث، وحدث التعادل في سبع مناسبات.

من جانبه، يسعى منتخب السنغال، لتحقيق الفوز على تونس لقطع شوط كبير من أجل التأهل لربع النهائي، إذ سيبقى أمامه تجاوز عقبة المنتخب الجزائري ليبلغ الدور المقبل.

وسيعتمد نسور قرطاج على لاعبيهم المحترفين مثل عبد النور، ولاعب نادي سندرلاند الإنجليزي وهبي الخزري، ومهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد العكايشي.

بالمقابل، سيراهن المنتخب السنغالي على مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، ونجم دفاع ويست هام يونايتد الإنجليزي شيخو كوياتي، ومهاجم نفس الفريق ديافرا ساخو.

يذكر أن المباراة ستقام على أرضية ملعب مدينة فرانكفيل الغابونية، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف مباراة الجزائر وزيمبابوي في وقت سابق من الأحد.