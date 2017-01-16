دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد النتائج المخيبة التي حققها منتخبا الجزائر وتونس الأحد، يسعى المنتخب المغربي إلى رفع راية العرب عاليا في كأس أمم أفريقيا بتحقيق فوز هام على منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي ستجمعهما الإثنين على أرضية ملعب مدينة "أوييم" في الغابون.

يطمح أسود الأطلس إلى تحقيق فوز مريح على الكونغو يجعل مهمتهم أسهل حين يلاقون حامل اللقب، ساحل العاج، ومنتخب توغو، إذ ستكون الأفضلية للمغرب في حال فوزه في مباراة الإثنين، وبالأخص لأن ساحل العاج ستواجه توغو في وقت سابق بنفس اليوم.

من جانبه، يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية، إلى تحقيق المفاجأة امام الأسود، والفوز عليهم في مباراته الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2017، إذ سيشكل الانتصار على المغرب دفعة معنوية هامة لأبناء الكونغو الديمقراطية في باقي مباريات المجموعة.

التقى الفريقان في 12 مباراة سابقة، كانت الغلبة للمغرب في أربع منها وفازت جمهورية الكونغو في مباراتين، وحدث التعادل في ست مناسبات، وسجل أسود الأطلس 16 هدفا في مرمى جمهورية الكونغو، في وقت سجل فيه الأخير تسعة اهداف في المرمى المغربي.

وعلى مستوى التصنيف العالمي، يحتل المغرب المركز الـ70 عالميا في حين يقبع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز 128 على مستوى العالم.

وسيعتمد المغربيون على نجمهم الأول وقائدهم، المهدي بن عطية، إلى جانب عدد من النجوم وعلى رأسهم نور الدين إمرابط والجناح الطائر نبيل ضرار.

بالمقابل، سيفتقد منتخب الكونغو الديمقراطية لجهود نجمه الأول، ونجم نادي إيفرتون الإنجليزي، يانيك بولاسي، الذي يغيب عن البطولة للإصابة.

يذكر أن أفضل مركز حققه المنتخب المغربي في "كان"، كان التتويج بلقب عام 1976، في وقت توج فيه منتخب الكونغو الديمقراطية باللقب في نسختي عام 1968 في إثيوبيا وعام 1974 في مصر.

توقيت المباراة (الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش)