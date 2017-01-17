دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكد رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير نواف بن سعد آل سعود، أن أعضاء الشرف في النادي قرروا رفع تبرعاتهم لتصل إلى 150 ألف ريال سعودي شهريا، كما تحدث عقب اجتماع أعضاء شرف "الزعيم السعودي" عن التعاقدات التي سيجريها النادي، وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم السوري، عمر خريبين، وكشف عن وضعية المهاجم السعودي، ناصر الشمراني، في فريق القلعة الزرقاء خلال الفترة الحالية.

وقال الأمير نواف في تصريحات صحافية أدلى بها عقب اجتماع مجلس أعضاء الشرف في النادي "سيتم رفع قيمة رسوم عضوية شرف النادي، إذ سيدفع كل عضو يرغب في حضور اجتماعات أعضاء شرف النادي مبلغ 150 ألف ريال سعودي كل شهر"، حسب تعبيره.

وأضاف الأمير "نظرا لاهتمام أعضاء شرف النادي بالفئات السنية للهلال، ستخصص هذه التبرعات لفرق الفئات السنية في النادي"، وذلك ابتداء من شهر يناير/كانون ثاني الحالي.

أما بشان التعاقد مع المهاجم السوري لنادي الظفرة الإماراتين عمر خريبين، قال رئيس نادي الهلال "إن اتفاقا شفويا قد تم مع إدارة الظفرة"، وأشار إلى ان الصفقة ستغلق الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وفي ما يخص المهاجم السعودي ناصر الشمراني، أكد الأمير ان اللاعب طلب إجازة من إدارة النادي تصل إلى خمسة أو ستة أيام، وكشف أنه تلقى عروضا خارجية لكن صفقة انتقاله لم تتم.

وفتح رئيس القلعة الزرقاء الباب أمام إعارة لاعب فريقه، السعودي عبد العزيز الدوسري، وذلك لأنه خرج من حسابات مدرب النادي، الأرجنتيني رامون دياز.