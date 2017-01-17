دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس نادي القادسية السعودي السابق، الدكتور جاسم ياقوت، خفايا انتقال نجم الكرة السعودية ياسر القحطاني إلى نادي الهلال عام 2005، وأكد تدخل عدد من الشخصيات البارزة في السعودية في هذه الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الكروية والإعلامية السعودية.

وقال ياقوت قي حوار على القناة الرياضية السعودية إن أول من طالب بالتعاقد مع القحطاني كان نادي الوحدة السعودي بقيادة رئيس مجلس أعضاء الشرف في النادي حينها، الأمير الراحل عبد المجيد بن عبد العزيز، ولكن عرض النادي بلغ أربعة ملايين ريال سعودي، وهو مبلغ أقل مما قدمته الاندية الأخرى وعلى رأسها الأهلي والاتحاد والهلال.

وأضاف الرئيس السابق للقادسية أن العرض الثاني الذي وصله من أجل التعاقد مع "القناص" كان من نادي أهلي يجدة عبر الأمير خالد بن عبدالله، الذي تحدث مع الأميير محمد بن فهد، والذي كان أمير للمنطقة الشرقية، ومن ضمنها مدينة الخبر التي ينتمي لها القادسية، لكن سرعان ما نصح الأمير محمد، الياقوت بالعمل من اجل مصلحة القادسية والاستجابة للعرض المادي الاعلى.

وفي الوقت الذي قدم فيه الأهلي ستة ملايين ريال سعودي لضم الققحطاني، قدم غريمه التقليدي، الاتحاد، 12 مليون ريال سعودي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

تلقى ياقوت اتصالا من رئيس نادي الاتحاد حينها، منصور البلوي، الذي كان برفقة اللاعب في العاصمة المصرية، القاهرة، وأخبره عن رغبة القحطاني بالانتقال إلى نادي "النمور" وهو ما أكده اللاعب بشكل شخصي لرئيس ناديه حينها، وأعلمه بانه اتفق على الأمور الشخصية مع قطب مدينة جدة، وبقي أن يتفق القادسية والاتحاد فيما بينهم على تفاصيل الصفقة.

غير القحطاني رأيه بشكل مفاجئ بعد ثلاثة أيام من اتصاله برئيس القادسية، وأخبره بأنه يريد الانتقال إلى نادي الهلال، وذلك "بسبب تدخلات أسرية أو اتصالات تلقاها"، حسبما قال ياقوت.

قدم وفد من نادي الهلال إلى ياقوت بقيادة الأمير بندر بن محمد، وطلب التفاوض معه من أجل انتقال الققحطاني إلى الزعيم، ولكن الاتحاد كان قد قدم "شيكا بقيمة 26 مليون بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 15 مليون ريال سعودي في نادي القادسية"، ولم يقبل الهلال بدفع أكثر من 20 مليون ريالا سعوديا.

وبعد مفاوضات، توصل الهلال والقادسية إلى اتفاق بانتقال "القناص" إلى الزعيم مقابل 22 مليون ريال سعودي، وذلك بعد تدخلات من شخصيات في اتحاد كرة القدم السعودي وكان أبزرها، الشخصية الاقتصادية والرياضية المعروفة في السعودية، الدكتور حافظ المدلج.

يذكر أن القحطاني لعب في صفوف الهلال منذ عام 2005 وحتى عام 2011، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي العين الإماراتي، قبل أن يعود إلى الزعيم السعودي مجددا ويبقى في صفوفه حتى الآن.