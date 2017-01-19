دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر ريال مدريد مجددا، بعد هزيمته أمام إشبيلية، الاحد، إذ تلقى هويمة في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على أرضه وبين جماهيره أمام سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف وحيد، لتصبح المهمة شاقة على الفريق الملكي الذي أصبح يحتاج إلى الفوز بأكثر من هدف في لقاء الإياب، ليعبر إلى المربع الذهبي.

وتقدم سيلتا فيغو أولا عبر اللاعب الإسباني، إياغو أسباس، عند الدقيقة 64، بعد خطأ فادح في إبعاد الكرة من ظهير الريال الأيسر، البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

وبعد ست دقائق من هدف الضيوف، سجل مارسيلو نفسه هدف التعادل للريال بطريقة رائعة، لكن فيغو عاد وسجل هدف التقدم بعد ذلك بدقيقة عبر جوني كاسرتو، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد للضيوف.

وبعد 40 مباراة دون هزيمة، يمر فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بفترة صعبة في الفترة الحالية، بعد أن تلقى هزيمة مزعجة في الدوري الإسباني أمام إشبيلية، قبل أن يفاجئه سيلتا فيغو ويهزمه الأربعاء على أرضه وبين جماهيره.

يذكر أن الريال يحتاج للفوز في مباراة الإياب على أرضية ملعب "بلايدوس" بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف وحيد مع تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر.