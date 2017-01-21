دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى مهاجم نادي نيس الفرنسي، الإيطالي ماريو بالوتيلي، خلال مباراة فريقه أمام نادي باستيا من الهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير الأخير، ليعبر عن غضبه واستيائه من هذا التصرف عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وكتب بالوتيلي بعد اللقاء: "نتيجة مباراتنا أمام باستيا بالأمس، كانت عادلة، سنعمل أكثر خلال الفترة القادمة كي نحقق أهدافنا."

وأضاف اللاعب الإيطالي: "الحكم كان جيداً أيضاً، ولكن لدي سؤال للشعب الفرنسي، هل من الطبيعي أن تصدر جماهير باستيا أصوات قرود طيلة دقائق المباراة، دون أن يتحدث أحد من لجنة الانضباط عن الأمر؟"

وتابع بالوتيلي شكواه قائلاً: "هل يُسمح بالعنصرية في فرنسا، أم في باستيا فقط؟" وختم هجومه على الجماهير بقوله: "كرة القدم لعبة رائعة، لكن هؤلاء الأشخاص مثل جماهير باستيا يجعلونها مزرية،" حسب تعبيره.

وعانى بالوتيلي في السابق من العنصرية حين كان لاعباً في إنتر ميلان الإيطالي ثم في الميلان، كما عانى أيضاً من بعض الهتافات العنصرية في إنجلترا حين كان لاعبا لمانشستر سيتي.

ويتألق "سوبر ماريو" مع فريقه خلال الموسم الحالي، إذ يحتل نيس المركز الأول حتى الآن، ومن الممكن أن يخسر الصدارة لصالح موناكو، في حال فوز الأخير على لوريان الأحد المقبل.

يذكر أن بالوتيلي سجل هذا الموسم ثمانية أهداف، محتلا المركز السابع على قائمة هدافي البطولة، وعلى بعد عشرة أهداف من هداف الدوري الفرنسي، الأوروغوياني، إدينسون كافاني.