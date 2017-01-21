دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب المصري بنظيره الأوغندي في مباراته الثانية بكأس أمم أفريقيا، وذلك بعد أن تعادل سلبيا في مباراته أمام المنتخب المالي، إذ سيسعى الفراعنة إلى تحقيق فوزهم الأول في البطولة والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي.

ولم يقدم المنتخب المصري الأداء المرجو منه في مباراته الأولى، إذ لم يظهر نجوم الفراعنة وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، بمستواهم المعهود أمام منتخب مالي، لذلك ستكون مباراة أوغندا فرصة المصريين لمصالحة جماهيرهم كما فعل المنتخبان التونسي والمغربي خلال اليومين الماضيين.

ويعود الحارس الاول، شريف إكرامي، لقائمة المنتخب بعد أن غاب في اللقاء الأول، ولكن مشاركته كأساسي على حساب النجم عصام الحضري، لازالت موضع شك.

ولا يعاني منتخب الفراعنة من إصابات مؤثرة، إذ يعتبر الفريق شبه كامل، باستثناء إصابة الحارس الثاني، أحمد الشناوي، في مباراة مالي.

ستكون مباراة السبت، معركة هامة جدا للمنتخب المصري، الذي سيسعى لتحقيق الفوز على أوغندا ليصل إلى نقطته الرابعة في المجموعة الرابعة ويقترب من الوصول لربع النهائي.

ويتفوق الفراعنة تاريخيا على أوغندا بفارق شاسع، إذ التقى المنتخبان في 15 مواجهة سابقة، تفوقت مصر في 12 مواجهة وفازت أوغندا في مباراة واحدة، كما حدث التعادل في مباراتين.